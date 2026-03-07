8.3 C
Sinner, debutto sul velluto a Indian Wells: Svrcina travolto in 2 set

(Adnkronos) – Jannik Sinner senza problemi al debutto nell’Atp Masters 1000 di Indian Wells. Oggi 7 marzo, nel match del secondo turno, l’azzurro ha sconfitto il ceco Dalibor Svrcina 6-1, 6-1 in 1h04′. Ora lo attende la sfida con il canadese Denis Shapovalov che ha battuto l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 29, per 6-3, 2-6, 7-6 (7-5). 

“Mentalmente so bene”, dice il numero 2 del mondo dopo l’agevole successo. Sinner è al rientro nel circuito dopo la sconfitta incassata a Doha contro Jakub Mensik. “Sono tranquillo e rilassato, ma allo stesso tempo felice di competere. Ho lavorato molto nelle ultime settimane, ho passato molte ore in campo e in palestra. Sto cercando di rafforzarmi fisicamente, ho avuto molte giornate con doppie sessioni di allenamento e poco tempo libero”, aggiunge.  

Il match di oggi non ha storia ed è poco più di un allenamento. Sinner impone un ritmo insostenibile da fondo, creando le condizioni per chiudere il punto agevolmente a rete: l’azzurro si presenta al net in 17 occasioni e fa centro per 15 volte. Dall’1-1 del primo set, il numero 2 del mondo inanella 9 game consecutivi ipotecando l’ottava vittoria stagionale su 10 match giocati. Ora, il duello con Shapovalov: con il canadese, Sinner ha ottenuto una vittoria (allo US Open 2025) e una sconfitta (agli Australian Open 2021). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

