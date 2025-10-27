16.7 C
Sinner, dopo trionfo a Vienna c’è Parigi: quando gioca Jannik

(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro è reduce dal trionfo di Vienna, dove ha battuto il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev nella finale dell’Atp 500 austriaco, ma non c’è tempo di fermarsi a festeggiare. Sinner infatti si prepara a tornare in campo nel Masters 1000 di Parigi, iniziato oggi, lunedì 27 ottobre, ultimo torneo dell’anno di questa categoria e ultimo impegno prima delle Atp Finals di Torino. 

Il torneo parigino è iniziato con il primo turno, dove Flavio Cobolli ha battuto Tomas Machac mentre Luciano Darderi è stato eliminato. Sinner, insieme alle prime otto teste di serie, ha ottenuto un bye e partirà quindi dal secondo, dove l’attende il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen, numero 35 del mondo, e il belga Zizou Bergs, 41esimo del ranking Atp. L’esordio di Sinner dovrebbe avvenire mercoledì 29 ottobre, con orario ancora da definire. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

