Sinner ‘dribbla’ la domanda sul Papa: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

Jannik Sinner risponde, a modo suo, a Papa Leone XIV. Dopo aver battuto, nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025, Jesper de Jong oggi, lunedì 12 maggio, il tennista azzurro ha mostrato un po’ di ‘imbarazzo’ quando si è trovato a rispondere alle dichiarazioni di Papa Leone XIV, che in mattinata aveva detto “fare una partita per le opere missionarie con Agassi? È una buona idea, però non portiamo Sinner”, alludendo al significato del cognome di Jannik. ‘Sinner’, in inglese, significa infatti ‘peccatore’. Quando gli viene posta la domanda in conferenza stampa, Jannik si mette le mani in faccia e sforna un sorriso imbarazzato: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”, dice ai giornalisti in sala. Poi Sinner prova a ‘dribblare’ la domanda: “Ovviamente ho saputo in questi giorni che lui da piccolo ha giocato e penso che sia una bella cosa per noi tennisti, avere un Papa a cui piace questo sport. In futuro si vedrà”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)