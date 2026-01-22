Sinner-Duckworth: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista azzurro, nella quinta giornata dello Slam di Melbourne, sfida oggi, giovedì 22 gennaio, l’australiano James Duckworth – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e del 2025.

Sinner, all’esordio, ha superato il primo turno con il francese Hugo Gaston, ritiratosi per un problema fisico dopo aver perso i primi due set, mentre Duckworth ha battuto il croato Dino Prizmic.

La sfida tra Sinner e Duckworth è in programma oggi, giovedì 22 gennaio alle 9 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con l’azzurro che conduce con un parziale di 3-0. L’ultimo incrocio risale ai quarti di finale dell’Atp di Sofia del 2021, quando Sinner si impose in due set.

Sinner-Duckworth sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

