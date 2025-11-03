Sinner e Alcaraz insieme per il via alla nuova stagione: a inizio 2026 il match milionario in Corea

(Adnkronos) – I numeri uno del tennis mondiale insieme per il via ufficiale alla nuova stagione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz apriranno il 2025 con un match d’esibizione in Corea del Sud, a Seul. Lo scorso 22 ottobre i due avevano già chiarito che all’inizio del nuovo anno sarebbero volati in Asia per “Hyundai Card Super Match”, evento già famoso per aver attirato in Corea del Sud alcuni grandi campioni, come Roger Federer e Pete Sampras. Adesso c’è la data, resa nota dagli organizzatori: Sinner e Alcaraz si sfideranno il 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena di Seul. In un confronto milionario, con cifre non ancora rese note.

