16.9 C
Firenze
lunedì 3 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner e Alcaraz insieme per il via alla nuova stagione: a inizio 2026 il match milionario in Corea

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I numeri uno del tennis mondiale insieme per il via ufficiale alla nuova stagione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz apriranno il 2025 con un match d’esibizione in Corea del Sud, a Seul. Lo scorso 22 ottobre i due avevano già chiarito che all’inizio del nuovo anno sarebbero volati in Asia per “Hyundai Card Super Match”, evento già famoso per aver attirato in Corea del Sud alcuni grandi campioni, come Roger Federer e Pete Sampras. Adesso c’è la data, resa nota dagli organizzatori: Sinner e Alcaraz si sfideranno il 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena di Seul. In un confronto milionario, con cifre non ancora rese note.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.9 ° C
18 °
15.9 °
73 %
2.7kmh
0 %
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1490)ultimora (1340)sport (65)demografica (25)vid (19)tec (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati