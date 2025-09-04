23.9 C
Firenze
giovedì 4 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner e il furto (sventato) agli Us Open: “Ho controllato se avesse preso telefono o portafoglio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e il tentativo di furto (sventato) agli Us Open 2025. Nella notte italiana il tennista azzurro ha vinto il derby con Lorenzo Musetti volando in semifinale nello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica, e in conferenza stampa è tornato sull’episodio che ha coinvolto un ‘tifoso’ che ha provato a frugare nel suo borsone dopo la vittoria degli ottavi contro Bublik. “Non mi è mai successa una cosa del genere. Ho controllato subito se avesse preso qualcosa. Non ho solo le racchette lì, ma anche il telefono e il portafoglio”, ha detto Sinner, “in ogni caso la sicurezza sta facendo un ottimo lavoro. Specialmente in campo c’è molta sicurezza ed è una cosa positiva che un grande torneo ci faccia sentire al sicuro. Quando succedono queste cose è importante sentirsi al sicuro. Ora è passato e va tutto bene”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.9 ° C
25.8 °
23.6 °
70 %
1kmh
0 %
Gio
29 °
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)carabinieri (12)Eugenio Giani (12)Gaza (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati