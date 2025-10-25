17.1 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner e il montepremi di Vienna, quanto guadagna se vince?

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in semifinale a Vienna, quanto guadagna se vince? Il tennista azzurro gioca oggi, sabato 25 ottobre, contro l’australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo, – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell’Atp 500 austriaco. In palio ci sono punti pesanti per il ranking, che potrebbero, in caso di vittoria finale, riavvicinare Sinner al primo posto occupato da Alcaraz, ma non solo.  

Il torneo di Vienna può contare infatti su un montepremi importante, di cui Sinner si è già intascato una buona fetta ma da cui, in caso di trionfo, potrebbe uscire con un assegno molto più ricco. 

 

Grazie alla semifinale raggiunta a Vienna Sinner si è già garantito oltre 146mila euro, un bottino che però potrebbe crescere prima con l’accesso alla finale e poi con l’eventuale trionfo. Se dovesse raggiungere l’ultimo atto l’assegno arriverebbe infatti a oltre 275mila euro, mentre in caso di vittoria intascherebbe più di 511mila euro. Ecco tutte le cifre del montepremi messo in palio dall’Atp 500 austriaco. 

‘Gettone’ di partecipazione: 21.345 euro 

Ottavi: 40.025 euro 

Quarti: 74.980 euro 

Semifinale: 146.765 euro 

Finale: 275.390 euro 

Vittoria del torneo: 511.835 euro 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.1 ° C
18.6 °
16.1 °
79 %
3.1kmh
75 %
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
16 °
Mar
20 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2007)ultimora (1413)vid (288)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati