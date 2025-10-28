19.5 C
Firenze
martedì 28 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner e il no alla Davis, Binaghi: “Capiamo scelta, più importante che torni numero uno”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il no di Jannik Sinner alla Coppa Davis continua a far discutere. Il tennista azzurro ha deciso di rinunciare alle Final Eight di Bologna, in programma dal 19 al 23 novembre, per concentrarsi sugli ultimi tornei della stagione e preparare al meglio l’inizio della nuova. Una decisione che non tutti hanno condiviso, ma che trova d’accordo il presidente della Federazione Angelo Binaghi: “È una scelta che abbiamo capito e condiviso, la storia ci insegna che ogni sua rinuncia ha prodotto conseguenza positive. Sarà così anche questa volta: per la Fitp e per l’Italia è più importante che lui torni numero uno di un’altra Davis”, ha detto in un’intervista a La Stampa. 

La decisione di Sinner, in ogni caso, non è arrivata a ciel sereno: “L’anno scorso, durante le Finals, Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti. Ho sperato che il lungo e forzato riposo per la squalifica gli facesse rivedere i programmi. Persino dopo il ritiro di Shanghai mi sono detto: ‘Magari ci ripensa’. Niente”. 

“La Davis non dà punti per la classifica. Con un altro regolamento cambierebbe anche lo spirito dei giocatori. Così, a fine stagione, per chi l’ha vinta vale come il Six Kings Slam, ma con meno soldi e molta più fatica”, ha concluso il presidente Fitp. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.5 ° C
20.2 °
19.2 °
69 %
2.6kmh
40 %
Mar
20 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
22 °
Sab
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1988)ultimora (1487)vid (233)sport (64)tec (57)Lav (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati