martedì 26 Agosto 2025
Sinner e il nuovo look di Alcaraz: “A lui sta bene tutto, ma non mi raserò mai”

Jannik Sinner commenta il nuovo look di Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro ha battuto oggi, martedì 26 agosto, il ceco Vit Kopriva al terzo turno degli Us Open 2025, ma allo Slam americano non si sta parlando solo di campo. Da quando ieri, in occasione del suo esordio con Opelka, Alcaraz ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli, ovvero una rasatura, a New York non si parla d’altro. Inevitabile, quindi, una domanda anche a Jannik Sinner sul nuovo look del rivale: “Penso che a lui stia bene tutto. Sia un taglio più lungo che uno molto corto, vedrete che tra tre giorni già gli saranno ricresciuti i capelli”, ha detto a Espn.  Nessuna chance però che anche il numero uno del mondo possa sfoggiare un taglio del genere: “No, io ho troppi capelli, veramente una quantità enorme. La cosa positiva sarebbe che per strada non mi riconoscerebbero”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

