Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata

(Adnkronos) – Nel match che Jannik Sinner vince in 3 set contro Lorenzo Musetti oggi 4 settembre, nei quarti di finale degli US Open, c’è un punto che sintetizza la sfida e diventa il manifesto dell’incontro dominato dal numero 1 del mondo.   Nel terzo set, nel momento del massimo sforzo, Musetti prova a rimanere agganciato alla partita. Sotto 2-4, il toscano sul 30-30 lotta in uno scambio violentissimo. Sinner finisce quasi fuori dal campo ma dall’angolo destro riesce a giocare un dritto stellare: colpo vincente e palla break che verrà sfruttata. Musetti, davanti al prodigio del rivale, si lascia andare ad un gesto eloquente. Braccia larghe, sguardo sconsolato: “Che altro posso fare?”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

