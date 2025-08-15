36.2 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Sinner e il team: “Giusto lavorare ancora con Ferrara”

(Adnkronos) – “Ora è tutto diverso”. Jannik Sinner risponde alle domande sulla decisione di tornare a lavorare con Umberto Ferrara, il preparatore atletico da cui si era separato dopo il caso clostebol. Sinner aveva interrotto il rapporto con Ferrara dopo la vicenda legata a due controlli positivi per la contaminazione provocata da un farmaco fornito da Ferrara a Giacomo Naldi, all’epoca fisioterapista di Sinner. “Prima era una situazione diversa, ora è tutto differente”, dice Sinner al giornalista e podcaster Ben Rothenberg a Cincinnati, dove l’azzurro è approdato in semifinale. Prima del torneo di Wimbledon, circa un mese e mezzo fa, Sinner ha chiuso la collaborazione con il preparatore Marco Panichi e dopo il trionfo a Londra ha ricostituito il sodalizio con Ferrara. “Ho sentito che, in questo momento, avevo bisogno di qualcuno che conoscesse meglio il mio corpo”, spiega Sinner.. “Con Umberto abbiamo lavorato insieme per circa due anni prima di separarci. Il suo lavoro mi ha portato molti risultati. Abbiamo lavorato in ogni ambito del mio corpo: sulla mobilità, sulla stabilità e anche sulla resistenza, è migliorata”. Il divorzio da Panichi è stato per certi versi mostruoso. Anche con lui mi sono trovato bene, ma forse non era la scelta più adatta. Alla fine, ho sempre avuto buone sensazioni con Umberto”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

