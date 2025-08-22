22.9 C
Sinner e la confessione: “Ero pronto a ritirarmi a 23 anni”

(Adnkronos) –
Jannik Sinner a 24 anni è il numero 1 del mondo e si appresta a difendere il titolo agli US Open. L’azzurro, però, fino a qualche anno fa non avrebbe scommesso sulla propria presenza a New York nel 2025. “Ricordo che quando era più giovane ho detto ai miei genitori: ‘Se a 23-24 anni non sono tra i primi 200 del mondo, smetto di giocare. Non possiamo permettercelo, non abbiamo i soldi e viaggiare per tornei o avere un coach è costoso'”, dice Sinner nella conferenza stampa agli US Open in vista del debutto nel torneo, in programma martedì. “Sono stato molto fortunato, all’età di 18 anni ho iniziato a guadagnare i miei soldi, mi sono sentito al sicuro. Quando sei giovane vivi un sogno, non ci credi nemmeno. All’epoca, sarei stato felicissimo se avessi saputo di arrivare tra i primi 100 del mondo”, aggiunge l’altoatesino. “Non avrei mai pensato di arrivare dopo sono ora, tutto adesso è ‘di più’. Adesso è diverso, conosco il mio potenziale e so che se gioco bene posso vincere tornei. Il punto di vista è differente”, afferma. A New York, Sinner potrebbe cedere il primo posto nel ranking a Carlos Alcaraz. “C’è molto in palio, ma io sono molto tranquillo. Sono felice di essere qui, ho superato il virus che mi ha fermato a Cincinnati. In un paio di giorni sarò al 100%, posso perdere il numero 1 qui e poi riprenderlo in futuro. Se perdo il numero 1 ora o tra qualche mese non è un problema, vediamo…”, aggiunge. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

