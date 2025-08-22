24.6 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Sinner e la scaramanzia, il racconto a New York: “Vado sempre nello stesso bagno”

Jannik Sinner e… la scaramanzia. I rituali portafortuna sono cose anche da fuoriclasse e il numero uno al mondo ha raccontato in un evento a New York per gli Us Open alcune abitudini che nei vari tornei si sono poi rivelate fortunate. “Ho delle routine prima del match – ha spiegato il campione azzurro – per esempio andare nello stesso bagno. Queste cose piccole e strane” ha precisato con un sorriso. Pratiche che per Jannik continuano anche a fine match, come precisato in alcuni video diffusi sui social.  Sinner ha per esempio spiegato di entrare in campo sempre con il piede destro, mentre in altre occasioni aveva raccontato di avere altre scaramanzie. Come far rimbalzare la pallina un numero preciso di volte per ogni servizio: sette per il primo e cinque per il secondo. Piccole accortezze che nel tempo hanno aiutato il numero uno ad acquisire maggiore sicurezza in campo —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

