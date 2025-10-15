16.2 C
Sinner e l’assedio dello spettatore: “Mi dai la giacca?”

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Jannik, mi dai la giacca?”. Jannik Sinner, dopo l’esordio vittorioso nel Six Kings Slam a Riad, deve fare i conti con il blitz di un giovane spettatore a caccia di memorabilia. 

L’azzurro, subito dopo il match vinto in 2 set contro il greco Stefanos Tsitsipas, viene approcciato da un ragazzo che prova a strappare un souvenir. Il dialogo, a giudicare dalle immagini trasmesse da Netflix, non è proprio fluido. Sinner appare spiazzato e fatica a capire le richieste del giovane ammiratore, che alla fine prova a spiegarsi indicando la giacca indossata dall’azzurro. 

 

 

Quando la richiesta sembra arrivata a destinazione, le telecamere staccano sui commentatori con un’altra inquadratura. Sullo sfondo, si intravede l’epilogo del blitz del giovane spettatore: interviene la security, il ragazzo viene allontanato e Sinner tiene la giacca. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

