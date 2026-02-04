10.1 C
Sinner e le critiche dopo Australian Open: “Con partita lunga non ha più intensità”

Jannik Sinner al centro delle critiche. La sconfitta del tennista azzurro agli Australian Open 2026, dove è stato eliminato in semifinale da Novak Djokovic, continua a tenere banco e ad alimentare il dibattito tra tifosi e appassionati della racchetta, non solo in Italia. Al centro ci sono le sue difficoltà quando la partita si allunga, proprio come successo contro il serbo, che ha portato la sfida al quinto set e, dopo una maratona da oltre quattro ore, ha conquistato l’accesso alla finale di Melbourne, dove è stato battuto a sua volta da Carlos Alcaraz. 

“Sinner, considerato il gioco che ha, quando la partita si allunga non riesce a mantenere la stessa intensità che magari posso avere Djokovic e Alcaraz, che invece hanno un tennis più di traiettoria”, ha detto l’ex tennista azzurra Laura Golarsa a Sky Tennis Club, “poi a Melbourne penso abbia influito anche l’aspetto emotivo, perché agli Autralian Open Djokovic era chiaramente quello che aveva meno da perdere, a differenza del campione uscente”. 

 

© Riproduzione riservata

