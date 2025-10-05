16.2 C
Firenze
domenica 5 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, e ora? Come cambia il ranking Atp dopo il ritiro di Jannik a Shanghai

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Shanghai, costretto a cedere nel terzo turno del torneo cinese contro Tallon Griekspoor. Il fuoriclasse azzurro dice dunque addio alle possibilità di difendere il titolo vinto un anno fa, ma saluta anche il sogno di tornare numero uno del ranking Atp dopo Vienna. Se prima di oggi il discorso era già complicato (all’azzurro sarebbe servito un percorso netto a Shanghai e in Austria, con due vittorie finali), ora l’ipotesi è da scartare. Sinner ha al momento 10.000 punti in classifica (contando già i 50 guadagnati ieri dopo la vittoria contro Altmaier) ed è a -1340 da Carlos Alcaraz.  

 

Alcaraz non è iscritto ai tornei di Basilea e Vienna. Sinner, almeno prima del problema di oggi, aveva confermato la partecipazione all’Atp 500 austriaco. Dovesse vincerlo salirebbe a 10.500 punti, che non basterebbero comunque per il sorpasso. Punti importanti potrebbero arrivare dal Masters 1000 di Parigi, a cui non ha preso parte l’anno scorso, ma molto dipenderà anche da Alcaraz (che in Francia scarterà 100 punti). Così come alle Atp Finals di Torino, in cui Jannik dovrà difendere il titolo (e i punti) guadagnati un anno fa (qui Alcaraz scarterà invece 200 punti).  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.2 ° C
16.9 °
14.6 °
61 %
6.3kmh
20 %
Dom
15 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (613)ultimora (425)Lav (30)vid (30)tec (29)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati