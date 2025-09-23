20.3 C
Sinner, Federer attacca? “I tornei lo favoriscono per vederlo in finale con Alcaraz”

(Adnkronos) –
Roger Federer ‘contro’ Jannik Sinner? L’ex tennista svizzero ha parlato di come è cambiato il tennis, nel corso del tempo, con i direttori dei vari tornei che avrebbero apportato modifiche ai campi per favorire il percorso dei giocatori più forti, in particolare Sinner e Alcaraz: “Loro hanno rallentato consapevolmente i campi per favorire finali Sinner-Alcaraz. Un giocatore più debole deve colpire colpi straordinari per battere Jannik, mentre se ci fosse una superficie più veloce potrebbe bastare un po’ di tempismo e non solo la potenza”. “Con superfici così si crea uno svantaggio per il giocatore più debole, mentre con una superficie più veloce ci sarebbero più sorprese”, ha continuato Federer al podcast Served with Andy Roddick, “i direttori dei tornei però vogliono favorire la rivalità tra Sinner e Alcaraz e quindi non hanno intenzione di metterli in difficoltà”. “Io vorrei vedere Sinner e Alcaraz giocare su campi più veloci e poi ritrovarsi su uno lento, per dover cambiare di più il proprio tennis. Ora invece tutti i tennisti giocano allo stesso modo ovunque. Questo perché i direttori dei tornei hanno impostato la stessa velocità sia per la pallina che per il campo, quindi ogni settimana è praticamente la stessa. Non c’è molta differenza, a livello di gioco, a passare da Wimbledon agli Us Open e Wimbledon”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

