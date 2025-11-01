17.3 C
Firenze
sabato 1 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, finale a Parigi vale doppio. In palio titolo e numero 1

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in campo a Parigi per il titolo e per il numero 1 del mondo. La finale dell’Atp Masters 1000 di domenica 2 novembre – in diretta tv e streaming dalle 15 – può regalare un bottino super all’azzurro, attualmente numero 2 del mondo. Il 24enne altoatesino affronta il canadese Felix Auger-Aliassime, che va a caccia dell’ottavo e ultimo posto utile per le Atp Finals di Torino. 

 

Sinner si appresta a giocare la nona finale del 2025, un risultato straordinario se si considera che l’azzurro è rimasto fermo 3 mesi per la sospensione legata al caso Clostebol. In caso di vittoria, conquisterebbe il quinto titolo dell’anno e il 23esimo della carriera. Il trionfo spingerebbe Sinner a 11.500 punti nel ranking, un bottino sufficiente per superare Alcaraz che attualmente è a quota 11.250. I conti per il 2025 verrebbero poi ‘regolati’ alle Atp Finals di Torino, dove Sinner deve difendere il successo di un anno fa. 

 

La vittoria avrebbe, ovviamente, anche un impatto economico. La qualificazione alla finale vale 516.925 euro per Sinner e Auger-Aliassime. Il trionfo nella sfida di domenica garantisce al vincitore un assegno da 946.610 euro. Sinner, nel 2025, ha già guadagnato 12,9 milioni di dollari di soli premi. In carriera, l’azzurro ha superato i 50 milioni di dollari. 

Auger-Aliassime, che cerca il quarto titolo dell’anno e il nono totale, nel suo eccellente 2025 ha guadagnato 3,5 milioni di dollari in premi. Il 25enne canadese, che in carriera è stato numero 6 del mondo nel 2022, in totale da professionista ha raccolto 17,9 milioni di dollari in premi legati ai risultati. 

 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.3 ° C
18.5 °
16.3 °
91 %
0.5kmh
20 %
Sab
17 °
Dom
20 °
Lun
18 °
Mar
19 °
Mer
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1632)ultimora (1429)sport (66)vid (52)demografica (25)mot (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati