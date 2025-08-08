25.2 C
Sinner-Galan, domani l’esordio di Jannik a Cincinnati: orario, precedenti e dove vedere il match

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo dopo il successo a Wimbledon e riparte da Cincinnati. Domani, sabato 9 agosto, il numero uno del ranking Atp sfida il colombiano Daniel Galan, numero 134 del mondo (e proveniente dalle qualificazioni). Per l’azzurro inizia così il percorso di avvicinamento agli Us Open 2025, in un torneo in cui dovrà riconfermarsi campione per non perdere punti pesanti in classifica. Ecco orario del match di Jannik, precedenti contro il colombiano e dove vederlo in tv e streaming
.  Il match tra Sinner e Galan al Masters 1000 di Cincinnati si giocherà domani, sabato 9 agosto, in orario ancora da definire. Jannik ha già affrontato in due occasioni il colombiano. La prima risale al 2021, in un match di round robin di Coppa Davis, la seconda agli ottavi di Wimbledon 2023. In entrambi i casi, vittoria agile per l’azzurro.  Il Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Le partite del torneo maschile saranno visibili anche in streaming su Tennis Tv, mentre i match del femminile saranno disponibili in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

