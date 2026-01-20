6.6 C
Sinner-Gaston: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro giocherà contro il francese Hugo Gaston – in diretta tv e streaming – al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. 

 

La sfida tra Sinner e Gaston è in programma oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 9. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, vinti entrambi dall’azzurro. L’ultimo confronto risale al Masters 1000 di Miami del 2021, dove Jannik si è imposto in due set. 

 

Sinner-Gaston, come tutte le partite degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

