Sinner: “Grande Slam? Sbagliato pensarci, il tennis ha un altro approccio”. E sulla Coppa Davis…

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Grande Slam? Penso sia sbagliato solo pensarci. Ovviamente le motivazioni sono ora per vincere in Australia, ma nell’altro senso si va sempre giorno dopo giorno. Pensare al Grande Slam secondo me si può fare quando arriva il momento, alla fine della stagione. Non puoi pensarci all’inizio, in quel caso sbagli proprio l’approccio al tennis”. Così Jannik Sinner in conferenza stampa, dopo il successo alle Atp Finals contro Carlos Alcaraz.  

Sinner ha aggiunto: “Nel tennis si parla tanto di vincere e perdere, ma alla fine è anche un gioco e cerchiamo di divertirci, perché giochiamo tanto, giorno dopo giorno. Non ci penso e non voglio neanche pensarci, andrò in Australia per fare il mio meglio, vediamo come va, dopo l’Australia ci saranno altri tornei e ogni torneo dove vado voglio fare il mio meglio e dare il 100%, poi se si vince bene, se si perde si farà in modo di migliorare”. 

Sinner ha aggiunto: “Il punto della vittoria? Ho pensato a tante cose, era importante. Se sbagliavo si poteva andare al tie-break, lì sarebbe cambiato tutto. Ho provato un po’ di sollievo sì, lì la stagione è finita ed è stato emozionante. La Coppa Davis? La seguirò da lontano, ho avuto tanto da fare questa settimana. Questi giorni sono stati molto impegnativi, anche fuori dal campo”. 

Due parole anche sulla rivalità con Carlos Alcaraz, apprezzata dal pubblico di Torino: “Non possiamo comparare calcio e tennis, sono sport completamente diversi. Io ho giocato in casa e il pubblico è stato dalla mia parte, è giusto, ma ha capito il rispetto e la rivalità che c’è con Carlos. C’era una bella atmosfera”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

