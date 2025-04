Sinner, i dubbi di Williams: “Sorpresa da squalifica, a me avrebbero dato 20 anni”

(Adnkronos) –

Serena Williams parla del caso doping che ha riguardato Jannik Sinner. L’ex tennista statunitense, una delle più vincenti di sempre con 23 titoli Slam, è stata inserita dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti del 2025 e ha ammesso di essere grande tifosa del numero uno azzurro: “Lui ha una personalità fantastica. Adoro quel ragazzo, adoro questo sport. È un grande per questo sport”. Ma l’ex campionessa ha anche ammesso di essere rimasta sorpresa dai tre mesi di squalifica, frutto dell’accordo con la Wada, comminati a Sinner per il caso Clostebol. “Io sono stata umiliata così tanto nel corso della mia carriera, che non voglio sminuire nessuno”, ha detto Williams, aggiungendo di essere emozionata di vederlo tornare in campo agli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 al 18 maggio, “il tennis maschile ha bisogno di lui”. Ma parlando del caso doping che ha riguardato Sinner, Serena sembra avere qualche dubbio: “se l’avessi fatto io, mi avrebbero dato 20 anni. Siamo onesti. Mi avrebbero tolto i titoli del Grande Slam”. Williams ha poi continuato affermando di essere sempre stata molto attenta a ciò che assumeva, non prendendo niente di più forte dell’Advil per paura di ingerire qualcosa che potesse metterla nei guai. “Uno scandalo con farmaci dopanti mi avrebbe fatta finire in prigione”, ha detto sorridendo, “ne avreste sentito parlare in un altro multiverso”. Williams ha poi continuato chiedendosi cosa ne pensasse Maria Sharapova, squalificata due anni per doping nel 2016 (sentenza poi ridotta a 15 mesi in appello), nonostante fosse stato stabilito che la sua contaminazione fosse anch’essa, proprio come quella di Sinner, involontaria: “Non posso fare a meno di pensare a Maria. Non posso fare a meno di provare pena per lei”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)