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Sinner, il Centrale chiede: “Falla durare di più”. E c’è chi tifa Cagliari

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner vince e incanta agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner in due set 6-3, 6-4 in una partita mai in discussione e in un Centrale colorato d’arancione. Tanti, tantissimi i tifosi vestiti con il merchandising del numero 1 del mondo, tra cappellini e magliette. E altrettanti gli striscioni e i cartelloni che hanno animato la serata del Foro Italico, con vere e proprie dichiarazioni d’amore. 

“Jannik sei il figlio prediletto di mia mamma”, ha scritto un giovane tifoso, mentre un altro ha sventolato un semplice ma eloquente “Sinner ti amiamo”, seguito da un romanissimo “Jannik sei bello mber po’”. “Sinner the winner” è uno dei giochi di parole più gettonati, insieme a “Serve & carrots”, ovvero “Servizio e carote”. La speranza di molti è di rivedere un italiano sul trono della Capitale 50 anni dopo l’ultima volta, e così sugli spalti si legge un “Sinner re di Roma”. 

La serata del Centrale si è riempita delle urla dei tifosi, che si sono rivolti all’azzurro anche nelle fasi cruciali del match. “Jannik falla durare un po’ di più”, hanno strillato dagli spalti, mentre Sinner conquistava l’ennesima palla break della sua partita. C’è anche chi urla un randomico “forza Cagliari”. Una parentesi calcistica che fa il paio con l’esultanza dei tifosi dell’Inter, che pochi chilometri più in là battevano la Lazio 3-0. 

 

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