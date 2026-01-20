Sinner, il completo serale convince a metà: “Lo stilista tifa Alcaraz”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner fa parlare di sé non solo per i colpi in campo. Del suo esordio agli Australian Open 2026 di oggi, martedì 20 gennaio, i tifosi italiani che si sono svegliati di buon mattino per seguire il match con Gaston hanno notato il nuovo completo serale, ovviamente firmato Nike. Maglietta verde scuro con righe nere e ‘baffo’ bianco, pantaloncini dello stesso colore con una striscia gialla sul lato della coscia. Ma proprio come capitato per il completo diurno, sfoggiato nell’esibizione con Auger-Aliassime, l’outfit convince a metà.

Su X si è scatenato il dibattito. A domanda diretta “vi piace il completo di Sinner?”, i tifosi e gli appassionati di tennis italiani si sono divisi tra chi apprezza una scelta cromatica sicuramente non convenzionale e chi invece ha nostalgia dei vecchi outfit di Jannik, usando anche l’ironia per farlo notare. “Molto meglio del diurno”, scrive un utente, “lo stilista tifa per Alcaraz”, gli risponde un altro.

E ancora: “Non mi dispiace”, “terrificante”. “Era meglio la versione Luigi”, scrive ancora un altro account, facendo riferimento all’outfit sfoggiato da Sinner nell’ultimo Roland Garros. “Preferisco quello di Musetti, ma per fortuna lui sta bene con tutto”, scrive un’ammiratrice, mentre un’altra non sembra convinta: “Per fortuna che gioca a tennis, perché di moda non capisce molto”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)