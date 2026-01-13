8.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner in campo al ‘Million Dollar 1 Point Slam’: orario e dove vederlo in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna protagonista. Il tennista azzurro, dopo l’esibizione di Seul contro Carlos Alcaraz, persa in due set, tornerà in campo a Melbourne mercoledì 14 gennaio nel ‘Million Dollar 1 Point Slam’, speciale torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani. 

Sinner si trova già in Australia per preparare gli Australian Open, primo Slam della stagione, al via il prossimo 18 gennaio. 

 

Il ‘Million Dollar 1 Point Slam’ è in programma mercoledì 14 gennaio a partire dalle 9 ora italiana. In campo scenderà anche Jannik Sinner, con orario e avversario ancora da stabilire. 

Lo speciale torneo si potrà seguire in diretta televisiva su HBO Max, Discovery+ e su Eurosport, oltre che su Dazn, visibile tramite smart tv. In streaming si potrà invece seguire sulla piattaforma web e sull’app di Dazn, su Tim Vision e Prime Video Channels, oltre che, in diretta gratuita, sul canale YouTube di Eurosport Italia. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
8.3 ° C
10.6 °
7.7 °
76 %
0.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (961)ultimora (872)Eurofocus (39)demografica (27)sport (23)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati