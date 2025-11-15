Sinner in finale, quanto guadagna se vince Atp Finals e il valore per il ranking

(Adnkronos) –

Jannik Sinner non sbaglia e vola in finale alle Atp Finals di Torino. Il fuoriclasse azzurro ha battuto oggi, sabato 15 novembre, l’australiano Alex De Minaur 7-5, 6-2 in semifinale e domani si giocherà il titolo contro il vincitore dell’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger-Aliassime. Una sfida, quella di domenica 16 novembre, che non cambierà le sorti del ranking Atp, visto che il numero uno del 2025 resterà in ogni caso Alcaraz, ma che permetterà comunque a Jannik di confermare punti importanti in vista della prossima stagione. E di mettere in tasca un premio importante.

Il montepremi complessivo delle Nitto Atp Finals 2025 è di 15.500.000 dollari. Il campione imbattuto (come potrebbe essere per Sinner, che ha vinto tutti i match del girone) vincerà 5,07 milioni di dollari e si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia Atp.

Ecco come è suddiviso per il singolare:

Campione imbattuto: 5.071.000 dollari

Vittoria in finale: 2.367.000 dollari

Vittoria in semifinale: 1.183.500 dollari

Vittoria in ogni match del girone: 396.500 dollari

Quota di partecipazione: 331.000 dollari

Come può cambiare il ranking Atp in caso di successo di Sinner alle Atp Finals? Per quest’anno, l’azzurro dovrà accontentarsi del secondo posto, visto che Alcaraz è già certo di chiudere il 2025 da numero uno. Carlos ha al momento 11.650 punti, contro gli 11.000 di Sinner. Jannik, vincendo la finale di domani, potrebbe arrivare ‘solo’ a 11.500, chiudendo in ogni caso dietro ad Alcaraz, impegnato stasera nell’altra semifinale. Se lo spagnolo dovesse qualificarsi alla finale e poi battere Jannik domani, il distacco tra i due diventerebbe di 1550 punti. Se a trionfare dovesse essere l’azzurro, scenderebbe invece a 550. Con vittoria di Sinner in finale e Alcaraz eliminato oggi da Auger-Aliassime, il distacco sarebbe solo di 150 punti.

