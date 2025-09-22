21 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Sinner incanta a Pechino: prima gli smash, poi… la ‘magia’

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara all’esordio a Pechino, nel torneo che inizierà il 25 settembre. Il numero 2 del ranking Atp è arrivato in Cina da qualche giorno, dopo aver presentato la sua Fondazione a Milano. Nella capitale cinese Jannik si sta allenando, cercando di insistere anche su alcuni aspetti particolari del suo gioco, in vista delle prossime sfide contro Carlos Alcaraz. La curiosità è che sono sempre tantissimi i tifosi presenti alle sessioni di allenamento del fuoriclasse azzurro, che a più riprese delizia il pubblico a suon di giocate. Con la racchetta, ma non solo. Come raccontato da un video diventato virale in queste ore sui social, Sinner ha lasciato il pubblico di Pechino letteralmente a bocca aperta, infilando la pallina nei pantaloncini ‘al volo’ dopo una serie di smash. La grande giocata di Jannik, che ha anche esultato per la magia riuscita, è stata accompagnata da un “Oooooh” dei tifosi presenti. Sbalorditi, ancora una volta, dalla classe del campione azzurro.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

