Sinner, incontri speciali a Doha: l’abbraccio con Pato e Del Piero

Incontri speciali per Jannik Sinner. Il tennista azzurro sta continuando la sua preparazione alla nuova stagione al caldo degli Emirati Arabi Uniti, tra Dubai e Doha, dove ieri è andata in scena la finale di coppa Intercontinentale tra Paris Saint-Germain e Flamengo. A trionfare sono stati i francesi, che si sono imposti ai calci di rigore con un super Safonov, portiere capace di parare quattro penalty su cinque.

Sugli spalti dello stadio Ahmed bin-Ali c’era anche Sinner, che prima del match ha potuto incontrare alcuni dei tanti ambassador invitati dalla Fifa. Tra loro Alexandre Pato, ex attaccante brasiliano del Milan, e Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, con cui Sinner ha scattato una foto condivisa nelle storie Instagram proprio da Pato.

“Del Piero allenati da! Perché con Sinner mi sono messo d’accordo per batterti”, è stato il messaggio, accompagnato da una risata, a corredo della foto che ritrae tutti e tre in posa e sorridenti. E per Jannik quello con Pato è un incontro davvero speciale considerata la sua fede, mai nascosta, per il Milan.

Sinner si sta continuando ad allenare sotto il sole di Dubai. Jannik ha aumentato già negli scorsi giorni l’intensità degli allenamenti per farsi trovare pronto al primo appuntamento del 2026, gli Australian Open, a cui arriverà da campione in carica.

L’azzurro è stato il protagonista di diversi video che nei giorni scorsi hanno fatto il giro dei social: petto nudo e il ‘solito’ cappellino, questa volta rosso. Sinner si è mosso soprattutto da fondocampo, colpendo prima di dritto e poi di rovescio: “Bravo Jannik! Ultime quattro!”, ha urlato Simone Vagnozzi per spronarlo quando la fatica cominciava a farsi sentire.

Sinner si è anche allenato con la tennista rumena Simona Halep, che aveva annunciato il ritiro proprio in questo 2025. Il tutto è stato documentato da Darren Cahill in una storia pubblicata su Instagram: “Una coppia di campioni”, aveva scritto il supercoach australiano. In un’altra storia invece Cahill aveva mostrato uno degli ormai classici momenti di svago del Sinner-team: una partita a beach soccer sulla spiaggia di Dubai, con il Burj Al Arab Jumeirah sullo sfondo.

Sinner, insomma, sta prolungando il suo soggiorno in Medio Oriente. Dopo una breve vacanza alle Maldive, Jannik sarebbe volato proprio a Dubai con la fidanzata Laila Hasanovic. Ed è stata proprio la modella a offrire ‘indizi’ sugli spostamenti del tennista azzurro, postando sui social alcune foto tra cui il Burj Al Arab oltre a un selfie allo specchio e uno scatto con due lettini utili per una lezione di pilates reformer.

L’ultimo weekend invece è stato all’insegna di una delle grandi passioni di Sinner: la Formula 1. In occasione dell’ultimo Gran Premio dell’anno, quello di Abu Dhabi che ha incoronato Lando Norris campione del mondo, Jannik è arrivato al paddock proprio insieme ad Hasanovic per assistere in prima fila alla gara.

Sinner, che già un anno fa fu ospite nel paddock di Abu Dhabi, è arrivato ‘scortato’ dal suo team, con il coach Simone Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara. L’azzurro ha posato, in particolare, per una foto con Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes. Con Antonelli, ha girato sul circuito a bordo di una AMG GT 63 con 585 cavalli. E proprio dal box delle Frecce d’argento ha assistito alla corsa.

In Australia Sinner dovrà difendere il titolo degli Australian Open vinto negli ultimi due anni, ma prenderà parte anche alle esibizioni della opening week, la settimana che precederà l’inizio del torneo. Oltre a lui, in quei giorni saranno impegnati a Melbourne i migliori tennisti al mondo, tra cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l’altro azzurro Lorenzo Musetti.

Sinner sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime venerdì 16 gennaio alle 7.30 ora italiana, quando scenderà in campo alla Rod Laver Arena di Melbourne.

