domenica 5 Ottobre 2025
Sinner, infortunio a Shanghai? Jannik zoppica e si ferma nel match contro Griekspoor

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Infortunio per Jannik Sinner a Shanghai? Il fuoriclasse azzurro ha accusato un problema al ginocchio nel corso del secondo set del terzo turno del Masters 1000 cinese contro Tallon Griekspoor. Durante l’undicesimo game del secondo parziale, Sinner si trova a rincorrere, va sotto 0-40 e alla fine subisce il break (il primo dell’incontro). Per colpa, forse, anche di un fastidio al ginocchio, legato a un movimento irregolare dell’articolazione in uno scambio prolungato. Jannik poi si tocca il ginocchio, zoppica e fa qualche smorfia verso coach Vagnozzi al suo angolo. Dopo qualche secondo di preoccupazione torna quindi a giocare, perdendo il set.  

Prima di cominciare il terzo set, Sinner appare però preoccupato. E, curiosità, non si siede, forse per evitare i crampi.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

