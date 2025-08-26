20.4 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner-Kopriva: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner scende in campo agli US Open 2025. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro sfida il ceco Vit Kopriva, numero 89 del mondo, nel primo turno dello Slam americano, a cui arriva dopo la finale di Cincinnati, persa contro Carlos Alcaraz a causa del malore che l’ha costretto al ritiro, e da campione in carica, avendo vinto l’edizione 2024 battendo all’ultimo atto Taylor Fritz.  La sfida tra Sinner e Kopriva, prevista oggi, martedì 26 agosto, sarà il secondo match sull’Arthur Ashe Stadium a partire dalle 17.30. Tra i due non ci sono precedenti, con quello degli US Open che sarà dunque la prima partita tra i due.  Sinner-Kopriva, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.4 ° C
22.3 °
19.6 °
85 %
1.5kmh
0 %
Mar
29 °
Mer
32 °
Gio
31 °
Ven
26 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (13)incendio (13)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)incidente (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati