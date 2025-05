Sinner, la giornata al Foro tra spot e autografi ai bambini

(Adnkronos) –

Prima i cori, poi gli autografi. Ovunque vada, Jannik Sinner rimane la star degli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 6 maggio, il tennista azzurro, che sabato 10 tornerà in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, si è concesso alcuni momenti di relax, prendendosi l’abbraccio dei suoi tifosi. Tanti, tantissimi i ragazzi e bambini che hanno atteso l’uscita di Sinner da uno stand al centro del Foro Italico, dove stava girando uno spot pubblicitario. Anche mentre Jannik era dentro, coperto dai vetri e dalla security, i suoi piccoli tifosi hanno cominciato a intonare l’ormai celebre “alè alè alè Sinner, Sinner”, rubando un sorriso al solitamente impassibile altoatesino. Tra spinte e grida, tutti hanno provato ad attirare la sua attenzione, per ottenere un autografo o scattare una foto. Quando Sinner è finalmente uscito, i decibel del Foro Italico sono schizzati alle stelle. I più fortunati hanno ricevuto in regalo anche qualche flaconcino del prodotto che Sinner stava sponsorizzando, mentre la maggior parte di loro si è accontentato di un autografo sul cappello, sulla maglia o sulle palline da tennis. Poi Jannik si è allontanato per raggiungere il suo team, con cui in mattinata ha tenuto un allenamento che ha fatto ‘disperare’ Simone Vagnozzi. Probabile che l’azzurro faccia qualche altra ‘incursione’ al Foro nei prossimi giorni, per allenarsi e godersi l’abbraccio della sua gente, di cui ha dovuto fare a meno per tre lunghi mesi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)