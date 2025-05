Sinner, l’esordio a Roma si avvicina: l’orario della sfida con Navone

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è pronto all'esordio agli Internazionali d'Italia 2025, in programma domani, sabato 10 maggio. Il tennista azzurro, al rientro in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, giocherà al secondo turno del Masters 1000 di Roma contro l'argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking. E oggi, venerdì 9 maggio, il numero uno del mondo e i suoi tanti tifosi che accorreranno al Centrale hanno scoperto anche l'orario del match. La sfida tra Sinner e Navone andrà in scena domani, sabato 10 maggio, alle ore 19. Quindi l'azzurro sarà il primo tennista a scendere in campo nella fascia 'serale', sul Centrale del Foro Italico. Sinner-Navone, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2.La partita si potrà seguire anche in streming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.