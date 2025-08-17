Sinner, lo ‘scherzo’ a Vagnozzi e le “racchettate in testa”

(Adnkronos) – Jannik Sinner e lo scherzo a Simone Vagnozzi? Alla vigilia della finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati, l’azzurro scende in campo – sul Court 22 – per un allenamento di circa un’ora. La sessione viene trasmessa online in streaming, i tifosi del numero 1 del mondo e gli appassionati possono seguire le varie fasi: servizi a ripetizione, scambi ripetuti, lavoro sul dritto – con attenzione alla diagonale – e sul rovescio. Su X, rimbalza la clip di uno dei momenti leggeri della giornata. L’audio non è nitidissimo, ma si intuisce uno ‘scherzo’ che Sinner confeziona per sorprendere il suo coach. L’azzurro serve, la risposta dello sparring dall’altro lato del campo è centrale: Sinner finge di giocare un colpo di rimbalzo e lascia scorrere la palla che, a velocità sostenuta, viaggia verso Vagnozzi. Il coach, appostato alle spalle del suo pupillo, ‘para’ la palla a sorpresa e commenta l’episodio con una frase che si conclude con le parole “racchettate in testa”. “Parlo piano perché ho il microfono qua dietro…”, aggiunge Vagnozzi, mentre Sinner sembra abbozzare un sorriso… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)