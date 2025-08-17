25.5 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, lo ‘scherzo’ a Vagnozzi e le “racchettate in testa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Jannik Sinner e lo scherzo a Simone Vagnozzi? Alla vigilia della finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati, l’azzurro scende in campo – sul Court 22 – per un allenamento di circa un’ora. La sessione viene trasmessa online in streaming, i tifosi del numero 1 del mondo e gli appassionati possono seguire le varie fasi: servizi a ripetizione, scambi ripetuti, lavoro sul dritto – con attenzione alla diagonale – e sul rovescio.    Su X, rimbalza la clip di uno dei momenti leggeri della giornata. L’audio non è nitidissimo, ma si intuisce uno ‘scherzo’ che Sinner confeziona per sorprendere il suo coach. L’azzurro serve, la risposta dello sparring dall’altro lato del campo è centrale: Sinner finge di giocare un colpo di rimbalzo e lascia scorrere la palla che, a velocità sostenuta, viaggia verso Vagnozzi. Il coach, appostato alle spalle del suo pupillo, ‘para’ la palla a sorpresa e commenta l’episodio con una frase che si conclude con le parole “racchettate in testa”. “Parlo piano perché ho il microfono qua dietro…”, aggiunge Vagnozzi, mentre Sinner sembra abbozzare un sorriso… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.5 ° C
26.8 °
24.2 °
56 %
5.1kmh
0 %
Lun
34 °
Mar
33 °
Mer
35 °
Gio
29 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)Eugenio Giani (18)Pisa Sporting Club (13)carabinieri (13)incidente (13)incendio (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati