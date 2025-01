Sinner, l’udienza per il caso doping fissata per il 16 e 17 aprile

(Adnkronos) – La Corte Arbitrale dello Sport (Tas) ha fissato l’udienza per il caso doping che riguarda Jannik Sinner, risultato positivo al Clostebol lo scorso anno in due controlli antidoping. Il ricorso presentato dalla Wada, dopo una prima assoluzione del tennista azzurro da parte dell’Itia, sarà discusso il 16 e 17 aprile 2025 presso la sede centrale del Tas a Losanna, in Svizzera. Nessuna delle parti in causa ha richiesto un’udienza pubblica che si svolgerà dunque a porte chiuse. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)