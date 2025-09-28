14.9 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner-Marozsan: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È il giorno di Jannik Sinner. Oggi, lunedì 29 settembre, il tennista azzurro sfida l’ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 cinese. Sinner, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta nella finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz, nei primi due turni del torneo ha battuto il croato Marin Cilic all’esordio e poi il francese Terence Atmane negli ottavi. Marozsan ha invece battuto due transalpini, Benjamin Bonzi e Alexandre Muller.  La sfida tra Sinner e Marozsan è in programma oggi, lunedì 29 settembre, come terzo match sul Capital Group Diamond di Pechino, con il primo incontro che inizerà alle 5 ora italiana. L’azzurro scenderà dunque in campo non prima delle 8. I due tennisti si sono affrontati in un unico precedente, risalente agli ottavi dell’Atp di Halle nel 2024, quando Sinner si impose in tre set.  Sinner-Marozsan, come tutte le partite dell’Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e TennisTv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.9 ° C
17.1 °
13.2 °
80 %
1kmh
0 %
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (14)campionato (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati