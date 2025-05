Sinner: “Nadal? Le parole di un campione come lui aiutano”

(Adnkronos) – “Le parole di Nadal mi hanno aiutato molto, mi hanno fatto bene. Lui sa come sono fatto io e collega le caratteristiche della mia persona a quelle che ho come sportivo”. Jannik Sinner parla così da Parigi, durante la conferenza stampa di presentazione del Roland Garros. In attesa dell’esordio nello Slam francese contro il transalpino Rinderknech, il numero uno al mondo è tornato sui mesi di stop legati al caso Clostebol, ringraziando il fuoriclasse spagnolo per la vicinanza. Nadal ha mostrato totale fiducia nella correttezza di Sinner, assumendo una posizione nettissima: “Ci scommetto la vita”. “Parole del genere, da una persona così importante a livello mondiale, mi hanno aiutato moralmente. Ho apprezzato davvero tanto quello che ha detto, lui è una persona molto onesta. Ed è così, uguale a come lo vediamo in tv”, dice Sinner. Jannik ha poi parlato del sostegno del pubblico francese, già pronto a spingere il suo primo avversario: ”

Qui il tifo sarà sicuramente diverso

, ne sono consapevole, ma non penso che sia qualcosa contro di me. È giusto che supportino i giocatori locali, è normale. A Roma c’era una atmosfera fantastica perché sono italiano. Internazionali? Roma mi ha dato tanta energia positiva”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)