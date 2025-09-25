17.5 C
giovedì 25 Settembre 2025
Sinner, niente pause: giocherà a Vienna. Il calendario di Jannik

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner giocherà l’Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro, attualmente impegnato a Pechino, dove all’esordio ha battuto in due set Marin Cilic con un doppio 6-2, ha confermato la sua partecipazione nel torneo austriaco, in programma dal 20 al 26 ottobre. Oggi, giovedì 25 settembre, è stata infatti diramata l’entry list ufficiale, in cui compare proprio il nome di Sinner, prima testa di serie in tabellone. Insieme a lui, che ha già trionfato a Vienna nel 2023, ci saranno anche Alexander Zverev, numero tre del mondo, Alex De Minaur, numero otto, e Lorenzo Musetti, risalito al nono posto del ranking dopo aver raggiunto i quarti degli Us Open, prima di essere battuto proprio da Sinner nel derby azzurro andato in scena a New York. Presenti anche gli italiani Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre Matteo Berrettini e Mattia Bellucci, ad oggi, sono costretti a passare per le qualificazioni. Il torneo di Vienna si aggiunge al calendario già molto fitto di Sinner, che dopo Pechino volerà a Shanghai per giocare il Masters 1000 cinese che concluderà lo swing asiatico prima di volare a Riad per il ricchissimo torneo-esibizione Six Kings Slam. Dopodiché sarà la volta di Vienna, che precederà un altro Masters 1000, quello di Parigi-Bercy, e, soprattutto, le Atp Finals di Torino e la fase finale della Coppa Davis.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

