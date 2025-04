Sinner: “Non mi divertivo più, nessuno dovrebbe sentirsi come mi sentivo io”

(Adnkronos) – Il ritorno in campo di Jannik Sinner si avvicina. Aspettando gli Internazionali d’Italia, torneo al via il prossimo 7 maggio a Roma e che segnerà la fine dei tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, il tennista azzurro si è raccontato al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci: “Sarò molto contento di rientrare in campo, soprattutto a Roma: è un torneo speciale per me, ma sicuramente entrerò con una mentalità un po’ diversa”. Nell’intervista che andrà in onda stasera alle 20.30 Sinner ha parlato della squalifica e delle sensazioni che ha provato in questi mesi: “Come mi sono sentito io in campo non è il modo in cui un giocatore si dovrebbe sentire, perché noi ci alleniamo tanto per poi divertirci quando giochiamo una bella partita. Per me questo divertimento giorno dopo giorno è andato un po’ via, perché ho pensato ad altre cose”. Adesso però Jannik è concentrato soltanto sul rientro: “Ormai non manca tanto, quindi ci vediamo a Roma e speriamo di essere abbastanza preparati per essere pronti. Sono molto contento di fare il mio ritorno a Roma, non c’è posto più bello. Molto presto ci saremo non solo io, ma tutto il gruppo italiano con dei giocatori incredibili, quindi ci aspettiamo un bel tifo”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)