Sinner numero uno anche nel baseball? Risate nel riscaldamento prima della sfida con Popyrin

Jannik Sinner ha archiviato il secondo turno degli Us Open con una vittoria poco sofferta contro Alexei Popyrin. Il numero uno del ranking Atp ha affrontato il match del secondo turno agli Us Open con grande tranquillità, scherzando con il suo staff anche pochi minuti prima di entrare in campo. Come raccontato da una serie di video pubblicati sui social, l'azzurro si è anche divertito giocando a baseball con il team, usando uno dei materassini presenti nella palestra di Flushing Meadows come mazza. Il risultato? Tutto da ridere. Jannik ha colpito più volte la pallina con il materassino, tra le risate di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Nonostante l'ilarità, Sinner si è dimostrato ancora una volta poliedrico quando si parla di sport. Nelle scorse settimane si era divertito per esempio a giocare a golf, anche lì per scaricare la tensione. Fotografia di un clima disteso nel torneo in corso a New York. Con un titolo Slam da difendere e che vale anche la posizione numero uno del ranking Atp.