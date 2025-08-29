20.2 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner numero uno anche nel baseball? Risate nel riscaldamento prima della sfida con Popyrin

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner ha archiviato il secondo turno degli Us Open con una vittoria poco sofferta contro Alexei Popyrin. Il numero uno del ranking Atp ha affrontato il match del secondo turno agli Us Open con grande tranquillità, scherzando con il suo staff anche pochi minuti prima di entrare in campo. Come raccontato da una serie di video pubblicati sui social, l’azzurro si è anche divertito giocando a baseball con il team, usando uno dei materassini presenti nella palestra di Flushing Meadows come mazza.   Il risultato? Tutto da ridere. Jannik ha colpito più volte la pallina con il materassino, tra le risate di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Nonostante l’ilarità, Sinner si è dimostrato ancora una volta poliedrico quando si parla di sport. Nelle scorse settimane si era divertito per esempio a giocare a golf, anche lì per scaricare la tensione. Fotografia di un clima disteso nel torneo in corso a New York. Con un titolo Slam da difendere e che vale anche la posizione numero uno del ranking Atp.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.2 ° C
21 °
19.8 °
93 %
1.3kmh
75 %
Ven
25 °
Sab
23 °
Dom
27 °
Lun
27 °
Mar
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)incendio (12)arresto (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati