Sinner, nuova esibizione ‘dorata’? Sfida con Alcaraz in Corea

(Adnkronos) – Altro giro, altra esibizione per Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 22 ottobre, il tennista azzurro ha lanciato un indizio piuttosto esplicito su una possibile sfida ‘amichevole’ da giocare in Corea del Sud nientemeno che contro il suo rivale Carlos Alcaraz. Ad annunciarlo è stato proprio Sinner, seguito dallo spagnolo, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Ci vediamo in Corea!”, è stato il messaggio di Jannik su sfondo nero con tanto di firma. 

Lo stesso post, ma con firma diversa, è stato pubblicato da Alcaraz sul suo profilo, con entrambi che hanno taggato Hyundaicard, sponsor dell’evento. Non è ancora noto data e sede del match, ma alcuni media coreani parlano del 10 gennaio a Seul, solamente due giorni prima dell’inizio degli Australian Open. 

E quella di Corea sarebbe soltanto l’ultima delle esibizioni per Sinner, reduce dal trionfo al Six Kings Slam, torneo ‘amichevole’ organizzato in Arabia Saudita in cui ha battuto proprio Alcaraz in finale, esattamente come l’anno precedente, conquistando un montepremi record complessivo da 6 milioni di dollari. 

 

sport

© Riproduzione riservata

