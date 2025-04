Sinner, nuovo allenamento con Draper: i colpi a Montecarlo – Video

(Adnkronos) –

Jannik Sinner continua ad allenarsi. In attesa degli Internazionali d’Italia, al via il prossimo 7 maggio, torneo in cui il tennista azzurro potrà tornare a giocare dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, l’altoatesino si sta esercitando, per il terzo giorno consecutivo, con Jack Draper, numero sei del mondo, sui campi in terra rossa di Beaulieu-sur-Mer, non lontano da Montecarlo. Anche oggi, nonostante un meteo non molto favorevole, il numero uno del ranking Atp ha provato il servizio e intrattenuto scambi prolungati con l’inglese, scelto come speciale ‘sparring partner’ in vista del rientro in campo. In diversi video che stanno girando su X, si vede Sinner impegnato in risposta, alternando dritto e rovescio da fondo campo e mostrando una buona tenuta fisica, nonostante i mesi senza la possibilità di allenarsi. Parte dell’accordo con la Wada infatti prevedeva il divieto per Jannik di allenarsi in strutture federali, sia italiane che estere. Un’inibizione decaduta domenica scorsa e che ha segnato la prima tappa verso il ritorno di Sinner, fissato proprio per il Masters 1000 di Roma. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)