Sinner-Ofner: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

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Esordio agli Internazionali d’Italia 2026 per Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida l’austriaco Sebastian Ofner – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), e torna al Foro Italico dopo la finale raggiunta lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol.

Ofner invece si è regalato il secondo turno contro il numero 1 del mondo dopo aver battuto l’americano Alex Michelsen all’esordio nel tabellone principale.

Il match tra Sinner e Ofner è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 19 come primo match della sessione serale del Centrale. Tra i due tennisti non ci sono precedenti, con quello di Roma che sarà dunque il primo incrocio in carriera.

Sinner-Ofner sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.

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