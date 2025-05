Sinner oggi contro Lehecka, live Roland Garros 2025. La diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in campo al Roland Garros oggi, 31 maggio 2025, per il match del terzo turno del singolare maschile per il match – in diretta tv e streaming – contro il ceco Jiri Lehecka, numero 34 del ranking. Sinner si è aggiudicato entrambi i confronti diretti giocati lo scorso anno sul cemento di Indian Wells e di Pechino. In caso di vittoria, Sinner affronterebbe negli ottavi di finale il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 17, già qualificato dopo il forfait di Arthur Fils. Il francese, numero 14 del tabellone, si è ritirato per problemi fisici. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)