Sinner oggi, live finale Roland Garros 2025 contro Alcaraz. La diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025. Oggi, domenica 8 giugno, il tennista azzurro affronta lo spagnolo – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nell’ultimo atto dello Slam parigino. Il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Jannik arriva alla finale di Parigi dopo aver battuto Novak Djokovic in semifinale, mentre Alcaraz si è qualificato grazie al ritiro di Lorenzo Musetti, costretto ad abbandonare a causa di un problema fisico. I due tornano quindi ad affrontarsi nella nuova stagione a poche settimane dalla finale degli Internazionali d’Italia, quando Alcaraz riuscì a superare Jannik, al rientro dopo i tre mesi di stop per la sospensione per il caso Clostebol, in due set. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)