Sinner: “Ora alzare il livello per battere Alcaraz”. La ‘strategia’ per tornare numero 1

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jannik Sinner guarda avanti dopo la finale persa agli Us Open contro Carlos Alcaraz: “Sono stato molto prevedibile. Quando giochi contro Carlos – ha detto l’azzurro in conferenza stampa – devi uscire dalla tua zona di comfort. D’ora in poi magari perderò qualche partita, ma cercando di apportare alcuni cambiamenti, cercando di essere un po’ più imprevedibile come giocatore”. Il fuoriclasse azzurro tornerà subito al lavoro per riprendersi il trono del tennis mondiale e il numero uno del ranking Atp.  “Carlos è migliorato – ha aggiunto Jannik – mi è sembrato un po’ più pulito. Le cose che ho fatto bene a Londra, lui le ha fatte meglio oggi. Io non ho fatto un solo serve and volley, non ho usato molte palle corte. Quando arrivi al punto in cui devi giocare contro Carlos, devi uscire dalla tua zona di comfort. Mi è sembrato che abbia fatto tutto leggermente meglio oggi, soprattutto il servizio, da entrambi i lati. Penso che sia questo, ha gestito la situazione meglio di me. Ha alzato il livello quando doveva. Io sono ancora orgoglioso di me stesso e della stagione che sto facendo”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

