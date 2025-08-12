33.8 C
Firenze
martedì 12 Agosto 2025
Sinner, ora gli ottavi di Cincinnati: data e prossimo avversario

Quando gioca Sinner? La domanda di questi giorni, per i tanti tifosi e appassionati di tennis, è sempre la stessa. Il tennista azzurro ha superato il canadese Gabriel Diallo, numero 35 del mondo, in due set nel terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, accedendo così agli ottavi di finale del torneo a cui arriva da campione in carica, avendo trionfato nell’edizione 2024 battendo in finale il ‘padrone di casa’ Frances Tiafoe. Al prossimo turno Sinner affronterà il francese Adrian Mannarino, 37 anni e numero 89 del mondo, che battendo Tommy Paul è diventato il giocatore più anziano di sempre a raggiungere gli ottavi di Cincinnati. Il match tra Jannik e l’esperto transalpino si giocherà quindi domani, mercoledì 13 agosto, con orario ancora da definire.  In caso di passaggio del turno Sinner affronterà il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Benjamin Bonzi, mattatore prima di Lorenzo Musetti e poi di Stefanos Tsitsipas.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

