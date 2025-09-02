23.5 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Sinner, ora il derby con Musetti: “Non vedo l’ora, è fantastico per l’Italia”

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara al derby con Lorenzo Musetti ai quarti di finale degli Us Open 2025. Il tennista azzurro ha battuto Alexander Bublik in tre set 6-1, 6-1, 6-1 negli ottavi dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica e ora si prepara ad affrontare il compagno di Davis, vittorioso contro Jaume Munar, nel derby azzurro che è anche il primo ai quarti di finale di uno Slam dell’era Open. “È fantastico. Il tennis italiano è in gran forma. Abbiamo tantissimi giocatori e stili di gioco diversi”, ha detto Sinner nell’immediato post partita, “Lorenzo è uno dei più grandi talenti che abbiamo nel nostro sport. Non vedo l’ora che arrivi questa partita. Da un punto di vista italiano, è fantastico avere sicuramente un giocatore azzurro in semifinale. So che ci sono molti italiani tra il pubblico e questo rende tutto più speciale”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

