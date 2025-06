Sinner: “Panichi e Badio? A volte si prendono strade diverse, niente di eclatante”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si avvicina a Wimbledon 2025 e in conferenza stampa racconta la sua preparazione allo Slam inglese. Il numero uno al mondo parla in primis dei cambiamenti nel suo staff, con la separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio: “Era una cosa già decisa da tempo, dopo il torneo di Halle. Finora mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto fare qualcosa di differente e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane”. L’azzurro ha poi aggiunto: “Non è successo nulla di eclatante, sono cose che capitano nello sport. A volte bisogna prendere strade differenti”. Sinner ha poi parlato del suo avvicinamento a Wimbledon 2025: “Sono fiero di essere qui da numero uno e pronto per giocare a tennis. Ad Halle non avevo avuto molto tempo per riposare, è andata come è andata, non penso al passato. Mi sento in una condizione mentale ottimale e sono pronto a giocare”. Sinner è poi tornato sulla canzone ‘Polvere e Gloria’ con

Andrea Bocelli

: "Nei mesi in cui non ho giocato ho pensato potessi fare un video con Bocelli e ho avuto l'opportunità di conoscerlo. Far parte del video è stato qualcosa di speciale, lui è un artista straordinario e mi è piaciuto conoscere dinamiche diverse da quelle in cui sono di solito. Si tratta di una cosa molto bella che porterò ancora con me, sono onorato di averlo fatto".