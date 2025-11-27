9.8 C
Sinner ‘perde’ milioni di euro, niente bonus dall’Atp. Il motivo

Ultima ora
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘perde’ un bonus da milioni di euro. Il tennista azzurro, che ha chiuso la stagione al secondo posto del ranking, non potrà infatti beneficiare del cosiddetto ‘bonus pool’, ovvero il premio economico messo in palio dall’Atp destinato ai giocatori che hanno partecipato e conquistato i migliori risultati nei Masters 1000 e alle Atp Finals. 

Nonostante i trionfi a Parigi e Torino e la finale di Roma, una condizione posta dalla massima organizzazione del tennis maschile mette fuorigioco Sinner: un giocatore deve partecipare ad almeno quattro Masters 1000. E Jannik, quest’anno, è stato costretto a saltarne ben tre a causa della sospensione per il caso Clostebol (Indian Wells, Miami e Madrid), preferendo poi rinunciare a quello di Toronto preferendo riposare dalle fatiche di Wimbledon. Rinunce che però, ora, costano caro, letteralmente, a Sinner, che non può godere dei milioni messi in palio dall’Atp. E Alcaraz? 

Anche Alcaraz si ritrova con un bonus dimezzato. Visti i risultati ottenuti, lo spagnolo avrebbe dovuto ottenere circa 4,8 milioni di dollari, ma avendo saltato due Masters 1000 (Toronto e Shanghai), il premio è stato, appunto, dimezzato. Per Carlos ci sono quindi 2,4 milioni di dollari. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

