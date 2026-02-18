5.5 C
Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Doha. Sinner è reduce dall’esordio vincente contro il ceco Tomas Machac, battuto nettamente in due set 6-1, 6-4 al’esordio nel torneo qatariota, che ha segnato il suo rientro dopo la semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026. 

 

La sfida tra Sinner e Popyrin è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull’1-1. L’australiano ha vinto il primo incrocio in due set al terzo turno del Masters 1000 di Madrid del 2021, mentre l’azzurro ha trionfato 3-0 nel secondo turno degli ultimi Us Open. 

 

Sinner-Popyrin, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

